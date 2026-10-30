Аналитик Кущ заявил, что левый берег Киева отрезан от правого Украинский аналитик: левый берег Киева отрезан от правого

Москва30 окт Вести.Левый берег Киева фактически оказался отрезан от правого после повреждения мостов. Об этом рассказал украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.

Он подчеркнул, что украинская столица оказалась полностью не готова к сложившейся ситуации.

Фактически левый берег, где сейчас проживает, я думаю, более миллиона человек, в значительной степени отсоединен от правого берега сказал Кущ в интервью местным СМИ

Он добавил, что власти города не озаботились подготовкой и созданием логистических путей для переправки транспорта и пассажиров через Днепр.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее показал повреждения Южного моста после удара ВС РФ.

Он также заявил, что в украинской столице намерены возвести новые переправы через Днепр стоимостью 21,8 миллионов долларов.