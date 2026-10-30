Москва30 октВести.Левый берег Киева фактически оказался отрезан от правого после повреждения мостов. Об этом рассказал украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
Он подчеркнул, что украинская столица оказалась полностью не готова к сложившейся ситуации.
Фактически левый берег, где сейчас проживает, я думаю, более миллиона человек, в значительной степени отсоединен от правого берегасказал Кущ в интервью местным СМИ
Он добавил, что власти города не озаботились подготовкой и созданием логистических путей для переправки транспорта и пассажиров через Днепр.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее показал повреждения Южного моста после удара ВС РФ.
Он также заявил, что в украинской столице намерены возвести новые переправы через Днепр стоимостью 21,8 миллионов долларов.