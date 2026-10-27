Мэр Киева показал повреждения Южного моста после удара Кличко показал кадры поврежденного Южного моста в Киеве

Москва27 окт Вести.Мэр Киева Виталий Кличко показал повреждения Южного моста после удара российской армии. Соответствующие фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале.

На Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений. Движение по мосту в настоящее время закрыто написал Кличко

Кроме того, мэр украинской столицы отметил, что временно приостановлено движение поездов между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Ранее сообщалось, что в Киеве удар пришелся по Южному мосту.

Южный мост - это мостовой переход через Днепр в Киеве, предназначенный для движения автомобилей и поездов метро. По нему проходит Сырецко-Печерская линия Киевского метрополитена. Общая длина перехода составляет 8,8 километра.