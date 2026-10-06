По Южному мосту в Киеве может теперь проходить только один метропоезд

В Киеве объявили о новом графике движения метро из-за Южного моста По Южному мосту в Киеве может теперь проходить только один метропоезд

Москва6 окт Вести.Лишь один метропоезд может теперь проходить через Южный мост в Киеве. Об этом сообщила городская госадминистрация украинской столицы.

По Южному мосту проходят три полосы автомобильного движения в две стороны и две колеи линии метрополитена. После поражения одного из пилонов беспилотником движение по мосту пришлось ограничить.

В часы пик поезда "зеленой" линии метро курсируют по специальному графику. <…> Это связано с ограничениями на Южном мосту, где одновременно может находиться только один поезд метро сообщила киевская городская госадминистрация в своем Telegram-канале

"Зеленой" линией киевского метро называют Сырецко-Печерскую. Ее конечные станции "Сырец " и "Выдубичи". Протяженность линии составляет почти 24 километра, а время проезда по ней – около 40 минут. Линия проходит от жилых массивов Сырец и Лукьяновка на северо-западе через Южный мост до Харьковского массива и Рембазы на востоке.

Южный мост также связывает Киев с трассами на Чоп, Одессу и Харьков. Мост используется для переброски военных грузов для ВСУ.

Минобороны России сообщило об ударе по автомобильно-железнодорожному мосту через Днепр в Киеве 2 октября. 3 октября ВС РФ поразили в Киеве Северный автотранспортный мост.

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