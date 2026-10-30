Москва30 октВести.Движение по Южному мосту с правого берега Киева на левый временно закрыто. Об этом сообщает местная газета "Страна".
В публикации отмечается, что из-за этого в столице скопились огромные заторы.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее показал повреждения Южного моста после удара Вооруженных С РФ.
Он также заявил, что в украинской столице намерены возвести новые переправы через Днепр стоимостью 21,8 миллионов долларов.
27 октября в Киеве сообщили об ударе по Южному мосту.
Южный мост - это мостовой переход через Днепр в Киеве, предназначенный для движения автомобилей и поездов метро. По нему проходит Сырецко-Печерская линия Киевского метрополитена. Общая длина перехода составляет 8,8 километра.