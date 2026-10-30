В Киеве вновь перекрыли движение автомобилей по Южному мосту

В Киеве временно закрыли движение по Южному мосту В Киеве вновь перекрыли движение автомобилей по Южному мосту

Москва30 окт Вести.Движение по Южному мосту с правого берега Киева на левый временно закрыто. Об этом сообщает местная газета "Страна".

В публикации отмечается, что из-за этого в столице скопились огромные заторы.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее показал повреждения Южного моста после удара Вооруженных С РФ.

Он также заявил, что в украинской столице намерены возвести новые переправы через Днепр стоимостью 21,8 миллионов долларов.

27 октября в Киеве сообщили об ударе по Южному мосту.

Южный мост - это мостовой переход через Днепр в Киеве, предназначенный для движения автомобилей и поездов метро. По нему проходит Сырецко-Печерская линия Киевского метрополитена. Общая длина перехода составляет 8,8 километра.