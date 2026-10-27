В Киеве хотят построить новые переправы через Днепр стоимостью $21,8 млн Кличко анонсировал строительство новых переправ через Днепр за $21,8 млн

Москва27 окт Вести.Власти Киева планируют возвести новые переправы через Днепр стоимостью $21,8 млн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Ранее он опубликовал фотографии повреждений моста.

Сегодня состоялся совет обороны столицы. Среди вопросов, которые рассмотрели, в частности, реализация проекта строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним… Город же, по рекомендации правительства, найдет средства — 1 миллиард гривен ($21,8 млн – прим. ред.) на этот проект говорится в сообщении

По словам Кличко, места переправ определит военное командование, а согласовывать будет в том числе Киевская городская военная администрация.

В ночь 27 октября ВС РФ поразили ряд целей в Киеве, среди которых завод по выпуску БПЛА большой и средней давности, цех по сборке дронов FP-1 и FP-2 компании "Fire Point", а также автожелезнодорожный мост "Южный", по которому идет транзит военных грузов.