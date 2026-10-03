В Киеве начнут строить понтонные переправы через Днепр из-за повреждения мостов Власти Киева анонсировали возведение резервных переправ через реку Днепр

Москва3 окт Вести.В Киеве со следующей недели начнется строительство резервных переправ через Днепр из-за серьезных повреждений стационарных мостов в результате ударов российских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Николая Калашника.

Для сохранения транспортного сообщения между правым и левым берегами столицы планируется возвести насыпные дамбы и навести понтонные мосты, а также задействовать быстровозводимые бетонные конструкции.

Работы рассчитывают завершить примерно за три месяца; в долгосрочной перспективе власти обсуждают проект строительства автомобильного тоннеля под рекой.

Решение принято на фоне транспортного кризиса после атак на Северный и Южный мосты города.