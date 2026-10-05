Военный эксперт назвал понтонные переправы в Киеве легитимной целью ВС РФ Эксперт Степанов: понтонные переправы в Киеве будут приятной целью для поражения

Москва5 окт Вести.Понтонные переправы в Киеве, которые планируют возводить после нанесения ударов по Северному и Южному мостам, станут приятной целью для поражения ВС РФ, в том числе высокоточным оружием. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, понтонные переправы будут легитимными целями, так как они будут применяться киевским режимом исключительно для решения военных задач.

Понтонные переправы будут возводиться не для решения гражданской логистики, а для решения военных задач. Соответственно, это будут абсолютно легитимные цели. И самое главное, они максимально уязвимы. Разрушить понтонную переправу не стоит практически ничего, даже с применением тех же ударных дронов объяснил эксперт

Степанов отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется возводить понтонные переправы через Днепр из-за ликвидации основных мостов, которые решали логистическую задачу по поставкам боеприпасов и военных изделий, поставляемых в том числе и по линии стран НАТО.

Это все фиксируется возможностями спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли, мониторинг соответствующих акваторий, русел рек. Все это вскрывается в режиме реального времени и становится приоритетной целью. А надо понимать, что у понтонной переправы все время идет накопление сил и средств, техники, бронетехники. И это очень приятная цель для поражения добавил он

Ранее сообщалось, что в Киеве начнется строительство резервных переправ через Днепр из-за серьезных повреждений стационарных мостов в результате ударов российских беспилотников. Как рассказал в интервью ИС "Вести военный эксперт Александр Степанов ударами по киевским мостам апробируются новые передовые системы БПЛА.