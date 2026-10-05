Эксперт Степанов: ВС РФ не бьют по пробкам после ударов по мостам в Киеве

Эксперт отметил гуманность ВС РФ при выборе целей в Киеве Эксперт Степанов: ВС РФ не бьют по пробкам после ударов по мостам в Киеве

Москва5 окт Вести.Вооруженные силы РФ могли бы за 10 минут сжечь пробку в Киеве, возникшую после ударов по мостам, однако не хотят причинить вред гражданским лицам. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Эксперт отметил, что пробка в Киеве – "абсолютно беззащитна", так как дроны ВС РФ летают над городом беспрепятственно.

Я бы хотел отметить гуманность с нашей стороны. Вот эта пробка абсолютно беззащитная. Дроны-"Герани" летают над Киевом совершенно безнаказанно. Это говорит о том, что нет практически никаких систем противодействия. И было бы наше желание, мы бы эту пробку могли просто сжечь за 10 минут. Но мы понимаем, что там гражданские лица, не имеющие отношения непосредственно к тем действиям террористического характера, которые производит [глава киевского режима Владимир] Зеленский и его команда заявил эксперт

Он добавил, что главная задача – блокировать логистические возможности Украины, и она решается.

Ликвидировав [Южный мост], де-факто откроется путь, и самое главное, будет понятно самое оптимальное решение. … Остальные альтернативные коммуникации, которые прежде всего связывают территорию, подконтрольную киевскому режиму со странами НАТО, должны, и я надеюсь, будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Это и приведет к тому самому логистическому коллапсу и де-факто к отрезанию от внешних поставок... террористической хунты и к ликвидации инструментария воздействия, в том числе вглубь российской территории, по гражданским объектам, по мирным жителям отметил Степанов

Он подчеркнул, что у ВС РФ есть доступный и широкий инструментарий для достижения поставленных целей.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на автомобильных дорогах, ведущих к мостам через Днепр в Киеве, образовались огромные пробки.