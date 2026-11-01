Поддубный: наведение понтонных переправ в Киеве - не более чем временный выход

Поддубный: мосты в Киеве не заменить понтонными переправами Поддубный: наведение понтонных переправ в Киеве - не более чем временный выход

Москва1 ноя Вести.Мосты в Киеве, соединяющие два берега Днепра, невозможно заменить понтонными переправами. Об этом заявил в интервью Евгению Попову военный обозреватель Евгений Поддубный, сообщает ИС "Вести".

Противник может начать формировать временные переправы через реку, если мосты через Днепр будут выведены из строя.

Всего девять мостов через Днепр, которые соединяют две огромные части Киева. Два из них — это железнодорожные мосты, остальные автомобильные, и два — это автомобильные и мосты, по которым проходят линии метрополитена. Говорить о том, что временные понтонные переправы, которые могут быть наведены инженерными подразделениями, заменят основательные, капитальные конструкции - нет, конечно. Это временный выход. Более того, у армии России есть все возможности для того, чтобы эти переправы существовали какое-то очень непродолжительное время подчеркнул Поддубный

Также он объяснил, почему армия России атакует Южный мост в Киеве.