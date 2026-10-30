Военный эксперт считает Южный мост в Киеве обреченным после ударов ВС РФ Генерал Попов допустил новые удары по Южному мосту в Киеве

Москва30 окт Вести.Южный мост через Днепр в Киеве может вряд ли сможет использоваться Украиной для перевозки военных грузов после ремонта - из-за угрозы повторных ударов. Такое мнение в беседе с MK.RU выразил заслуженный военный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов.

Мост получил повреждения в результате ракетного удара, после чего в украинской столице начался транспортный коллапс.

Южный мост через Днепр будем потихоньку дорабатывать. Вообще эта цель очень трудная, потому что длинная и узкая сказал Попов

По его словам, восстановить мост возможно в короткие сроки; вероятно, Киеву с этим могут помочь специалисты из Германии и Франции, которые могут предоставить готовые металлические элементы. Однако ремонт не гарантирует работоспособность моста через Днепр из-за возможных повторных ударов, подчеркнул эксперт.

Ранее украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что левый берег Киева оказался фактически отрезанным от правого. По его словам, власти города были полностью не готовы к такой ситуации.