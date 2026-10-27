ВС РФ поразили в Киеве предприятие по производству дронов и другие объекты

ВС РФ ударили в Киеве по Южному мосту и предприятиям по сборке и хранению дронов ВС РФ поразили в Киеве предприятие по производству дронов и другие объекты

Москва27 окт Вести.Российские военные поразили в Киеве Южный мост, предприятие по производству дронов и другие объекты. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В материале сказано, что в ночь на 27 октября военнослужащие РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, а также на других территориях.

В результате удара поражены в городе Киев: промышленное предприятие, осуществляющее производство и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности говорится в материале

Кроме того, по сообщению ведомства, в Киеве был поражен цех по сборке дронов (ООО "ОАКЛАЙН"), где производились и хранились беспилотники большой и средней дальности FP-1 и FP-2 компании Fire Point.

Помимо этого, как сказано в заявлении Минобороны РФ, был нанесен удар по мастерской по сборке дронов и по мосту "Южный", который использовался для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Утром 27 октября мэр Киева также сообщал, что Южный мост попал под удар.