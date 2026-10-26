Минпромторг порекомендовал отелям и ресторанам ввести в меню русский завтрак Минпромторг: ресторанам и кафе рекомендуется ввести в меню русский завтрак

Москва26 окт Вести.Минпромторг РФ порекомендовал отелям, кафе и ресторанам ввести в меню отдельную позицию "русский завтрак". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что "русский завтрак" может включать в себя молочную продукцию, холодные закуски и горячие блюда из мяса, птицы или рыбы, бульоны с пирожками и расстегаям, блины и оладьи, каши, запеканки, русские кисели и другие традиционные напитки.

Рекомендовать гостиницам (отелям), пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам, предлагающим гостям завтрак, ввести в меню "русский завтрак" как отдельно обозначаемую категорию отмечается в сообщении

При этом отмечается, что вводить "русский завтрак" не нужно в этнических кафе и ресторанах с ясно выраженной специализацией, таких, как грузинской, японской, итальянской кухни. В то же время необходимо вовлечь все отели, пансионаты и прочие средства размещения гостей, где предлагаются завтраки.

19 сентября сообщалось, что в Нью-Йорке (США) хлеб с маслом "по-русски" продают за 500-700 рублей.