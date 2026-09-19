Mash Money: в Нью-Йорке бутерброд с маслом "по-русски" продают за 700 рублей

В США "русский завтрак" продается за 700 рублей Mash Money: в Нью-Йорке бутерброд с маслом "по-русски" продают за 700 рублей

Москва19 сен Вести.В Нью-Йорке (США) предлагают хлеб с маслом по цене 500-700 рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash Money.

Уточняется, что цена зависит от добавочных ингредиентов и оформления блюда.

Так, порция хлеба с маслом и шнитт-луком обойдется примерно в 505 рублей, а вариант с медом или лососем – около 673 рублей. В российских заведениях при этом стоимость блюда достигает примерно 400 рублей.

Ранее сообщалось, что при разнице в жирности сливочного масла меняется не только вкус, но и вклад в суточный липидный баланс.