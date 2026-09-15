Торговая сеть в США ввела ограничения на продажу моторного масла Торговая сеть в США ограничила продажу моторного масла из-за дефицита сырья

Москва15 сен Вести.В США торговая сеть Costco впервые ввела ограничения на покупку моторного масла из-за дефицита сырья для его производства. Американцы могут приобрести не более двух упаковок в неделю. Об этом сообщает The New York Post.

По данным газеты, упаковка в 9,5 литра синтетического масла сейчас стоит 57,99 доллара, а раньше цена была в два раза меньше - около 30 долларов.

Ограничения связаны с недостатком сырья на мировом рынке. Его поставки сократились из-за остановок производства и перебоев на Ближнем Востоке.