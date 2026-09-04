На заправках "Нефтехимпром" в Пермском крае снизили лимит на продажу топлива

На АЗС "Нефтехимпром" в Прикамье ограничили продажу бензина На заправках "Нефтехимпром" в Пермском крае снизили лимит на продажу топлива

Москва4 сен Вести.В Прикамье сеть АЗС "Нефтехимпром" ввела новые ограничения на продажу топлива. Теперь за один раз можно приобрести не больше 40 литров бензина для заправки бака и до 30 литров – в канистру. Об этом сообщило издание РБК.

В Пермском крае оператор АЗС "Нефтехимпром" снизил лимит на отпуск топлива. Теперь в один бак можно заправить не более 40 литров бензина, а в канистру - не более 30 литров говорится в публикации

Отмечается, что на автозаправочных станциях продается бензин стандарта "Евро-5".

Актуальная стоимость топлива: АИ-92 - 97 рублей за литр, АИ-92 Super - 99,80 руб./л, АИ-95 - 108 руб./л, АИ-95 Super - 110 руб./л, дизельное топливо - 96,80 руб./л, ДТ Super - 99,60 руб./л.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание на проблемы с поставками топлива для школьных автобусов и поручил главам Губахинского и Кизеловского округов усилить контроль за ситуацией.

Параллельно в социальных сетях появляются сообщения о многочасовых очередях на заправках – пермяки жалуются, что ожидание может затягиваться до шести часов.