Москва4 сенВести.В Прикамье сеть АЗС "Нефтехимпром" ввела новые ограничения на продажу топлива. Теперь за один раз можно приобрести не больше 40 литров бензина для заправки бака и до 30 литров – в канистру. Об этом сообщило издание РБК.
В Пермском крае оператор АЗС "Нефтехимпром" снизил лимит на отпуск топлива. Теперь в один бак можно заправить не более 40 литров бензина, а в канистру - не более 30 литровговорится в публикации
Отмечается, что на автозаправочных станциях продается бензин стандарта "Евро-5".
Актуальная стоимость топлива: АИ-92 - 97 рублей за литр, АИ-92 Super - 99,80 руб./л, АИ-95 - 108 руб./л, АИ-95 Super - 110 руб./л, дизельное топливо - 96,80 руб./л, ДТ Super - 99,60 руб./л.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание на проблемы с поставками топлива для школьных автобусов и поручил главам Губахинского и Кизеловского округов усилить контроль за ситуацией.
Параллельно в социальных сетях появляются сообщения о многочасовых очередях на заправках – пермяки жалуются, что ожидание может затягиваться до шести часов.