При разнице в жирности сливочного масла меняется не только вкус, но и вклад в суточный липидный баланс. Чтобы упростить расчеты, ниже собрали таблицу КБЖУ каждого вида, ориентиры по порциям и информацию о витаминах в составе.

Что такое сливочное масло и каким оно бывает

Сливочное масло — это концентрированный молочный продукт, в котором основную часть составляет молочный жир. Он получается путем сбивания или сепарирования сливок из коровьего молока, иногда с солью. Натуральный продукт не должен содержать растительных жиров, например, пальмового или кокосового масла.

По ГОСТ 32261-2013 чаще всего выделяются три вида масла по массовой доле жира:

“Традиционное” — 82,5% жирности. “Любительское” — 80%. “Крестьянское” — 72,5%.

Примечание: ранее существовавшие виды масла с меньшей жирностью — “Бутербродное” с 62,5% и “Чайное” с 50% — исключены из общего государственного стандарта как классическое сливочное масло. Эта продукция существует и сейчас, однако не имеет права официально маркироваться как “натуральное масло”, так как содержит меньшую массовую долю животного жира. Теперь к ней применяется следующее наименование: “Готовый продукт на основе растительных жиров”. Это, например, маргарин или спред.

Также масло бывает сладко-сливочным и кисло-сливочным зависимости от исходного сырья и технологии приготовления. Первое делается из свежих пастеризованных сливок, второе — из сливок с молочнокислыми заквасками. Оба варианта могут быть солеными и несолеными.

Отдельно выделяется топленое масло — почти чистый молочный жир. При его приготовлении из продукта удаляются вода и часть молочных белков. Поэтому калорийность у него выше, а вкус насыщенный и слегка ореховый.

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Калорийность и БЖУ сливочного масла

Калорийность сливочного масла на 100 граммов

Калорийность сливочного масла зависит прежде всего от жирности. Чем больше концентрация продукта животного происхождения, тем выше энергетическая ценность.

Вид продукта Краткая характеристика Калорийность на 100 г Топленое масло, гхи — 98–99 % жирности Высокая калорийность, орехово-сливочный аромат и хорошая устойчивость к нагреванию Около 880–900 ккал Сливочное 82,5% Насыщенный сливочный вкус и плотная текстура Около 748 ккал Сливочное 80% Масло с мягким вкусом, подходящее для бутербродов, каш, выпечки и горячих блюд Около 700–720 ккал Сливочное 72,5% Легкий вариант с меньшей калорийностью, но с выраженным сливочным вкусом Около 647–661 ккал Бутербродное 61,5% и маргарин Продукт с пониженной концентрацией жира, которое удобно намазывать на хлеб и использовать для холодных закусок Около 556 ккал Чайное 50%, спред Легкий продукт с пониженным содержанием жира, часто более мягкий по консистенции и менее насыщенный по вкусу Около 546 ккал

Наличие или отсутствие соли почти не меняет калорийность. Сладко-сливочное и кисло-сливочное масла при одинаковом проценте жира тоже будут близки по калориям

Белки, жиры и углеводы в маслах разной жирности

Сливочное масло — это почти полностью жир. Белков и углеводов в нем мало, поэтому продукт не стоит рассматривать как источник белка, кальция или клетчатки.

Вид масла Белки Жиры Углеводы 82,5% 0,5 г 82,5 г 0,8–1 г 80% 0,5–0,7 г 80 г 0,8–1 г 72,5% 0,7–0,8 г 72,5 г 1–1,3 г 61,5% 1,3 г 61,5 г 1,7 г 50% 1,3–1,5 г 50 г 1,5–2 г Гхи 0 г 98–99 г 0 г

Если считать порции, можно ориентироваться на следующие мерки: столовая ложка — около 15 г, чайная — около 5 г.

Пищевая ценность и дневная норма

Сливочное масло можно есть каждый день, если нет противопоказаний и общий рацион сбалансирован. Для здорового взрослого суточная норма — 10–20 г в день. Это 1–2 тонких кусочка на бутерброд или небольшая добавка в кашу.

Важно помнить: масло богато насыщенными жирами. Их избыток в рационе связан с ростом риска сердечно-сосудистых проблем.

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Химический состав сливочного масла на 100 граммов

Витамины в сливочном масле

В сливочном масле есть жирорастворимые витамины. Их количество зависит от сырья, сезона, рациона коров и жирности продукта.

Вид продукта Витамины* A, мкг D, мкг E, мг K, мкг B2, мг B5, мг B12, мкг 98–99% 824 1,8 2,75 8,4 0,01 0,02 0,02 82,5% 690 1,5 2,3 7 0,03 0,11 0,17 80% 669 1,45 2,23 6,8 0,03 0,11 0,16 72,5% 606 1,32 2,02 6,2 0,04 0,12 0,15 61,5% 514 1,12 1,71 5,2 0,04 0,13 0,13 50% 418 0,9 1,4 4,2 0,04 0,12 0,1

* Данные носят ориентировочный характер. Реальные показатели зависят от рациона питания коров, сезона года, технологии производства и добросовестности производителя.

Масло помогает усваивать жирорастворимые витамины из еды, поэтому небольшая порция хорошо сочетается с овощами, крупами и блюдами из яиц

Минералы в структуре продукта

Минералов в сливочном масле немного. Доля кальция, фосфора, электролитов и натрия в нем невелика. Поэтому масло не заменяет творог, сыр, рыбу, зелень, бобовые и другие продукты, где минералов значительно больше.

Вид продукта * Ca, мг Фосфор, мг Калий, мг Натрий, мг 98–99% 4 3 5 2 82,5% 24 24 24 11 80% 25 25 25 12 72,5% 27 27 28 13 61,5% 30 30 34 16 50% 18 18 25 18

Данные носят ориентировочный характер. Реальные показатели зависят от рациона питания коров, сезона года, технологии производства и добросовестности производителя.

Жирные кислоты и аминокислоты

Основу продукта составляют насыщенные жирные кислоты. Также в сливочном масле есть мононенасыщенные и небольшое количество полиненасыщенных кислот. Протеина в масле мало, поэтому аминокислотный вклад минимальный.

Вид продукта * Насыщенные жирные кислоты, г Мононенасыщенные, г Полиненасыщенные, г Условная сумма аминокислот, г 98–99% 61,5 25,5 3,7 0,1 82,5% 51,7 21,2 3,1 0,48 80% 50,1 20,5 3 0,57 72,5% 45,4 18,6 2,7 0,76 61,5% 38,5 15,8 2,3 1,05 50% 27,5 15 4,5 0,57

Данные носят ориентировочный характер. Реальные показатели зависят от рациона питания коров, сезона года, технологии производства и добросовестности производителя.

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Польза сливочного масла для организма

Главная польза сливочного масла — в наполнении организма энергией и способности сделать рацион более сытным. Небольшой кусочек в каше или на цельнозерновом хлебе помогает дольше сохранять чувство насыщения.

Продукт содержит витамины A, D, E и K, улучшает вкус круп, овощей и выпечки, а также помогает усвоению жирорастворимых веществ.

Но стоит помнить, что масло — это питательный жир, который полезен только в разумной порции

Возможный вред и противопоказания

Кому стоит ограничить употребление сливочного масла

Ограничить сливочное масло стоит людям с повышенным холестерином, атеросклерозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, болезнями печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. При таких состояниях норму лучше обсуждать с врачом.

При аллергии на компоненты коровьего молока масло может быть противопоказано. Лактозы в нем мало, особенно в топленом масле, но при выраженной непереносимости реакция все равно возможна

Возможные риски при избытке продукта в рационе

Если есть масло большими порциями, легко перебрать калории и насыщенные жиры. Это может мешать снижению веса, повышать нагрузку на желчный пузырь и ухудшать показатели липидного обмена.

Самая частая ошибка — считать продукт просто легкой добавкой и ароматизатором. На деле 20 г масла 82,5% — это примерно 150 ккал. Если добавить его к хлебу, сыру и колбасе, бутерброд уже становится калорийным приемом пищи.

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Частые вопросы о сливочном масле