При разнице в жирности сливочного масла меняется не только вкус, но и вклад в суточный липидный баланс. Чтобы упростить расчеты, ниже собрали таблицу КБЖУ каждого вида, ориентиры по порциям и информацию о витаминах в составе.
Что такое сливочное масло и каким оно бывает
Сливочное масло — это концентрированный молочный продукт, в котором основную часть составляет молочный жир. Он получается путем сбивания или сепарирования сливок из коровьего молока, иногда с солью. Натуральный продукт не должен содержать растительных жиров, например, пальмового или кокосового масла.
По ГОСТ 32261-2013 чаще всего выделяются три вида масла по массовой доле жира:
- “Традиционное” — 82,5% жирности.
- “Любительское” — 80%.
- “Крестьянское” — 72,5%.
Примечание: ранее существовавшие виды масла с меньшей жирностью — “Бутербродное” с 62,5% и “Чайное” с 50% — исключены из общего государственного стандарта как классическое сливочное масло. Эта продукция существует и сейчас, однако не имеет права официально маркироваться как “натуральное масло”, так как содержит меньшую массовую долю животного жира. Теперь к ней применяется следующее наименование: “Готовый продукт на основе растительных жиров”. Это, например, маргарин или спред.
Также масло бывает сладко-сливочным и кисло-сливочным зависимости от исходного сырья и технологии приготовления. Первое делается из свежих пастеризованных сливок, второе — из сливок с молочнокислыми заквасками. Оба варианта могут быть солеными и несолеными.
Отдельно выделяется топленое масло — почти чистый молочный жир. При его приготовлении из продукта удаляются вода и часть молочных белков. Поэтому калорийность у него выше, а вкус насыщенный и слегка ореховый.
Калорийность и БЖУ сливочного масла
Калорийность сливочного масла на 100 граммов
Калорийность сливочного масла зависит прежде всего от жирности. Чем больше концентрация продукта животного происхождения, тем выше энергетическая ценность.
|Вид продукта
|Краткая характеристика
|Калорийность на 100 г
|Топленое масло, гхи — 98–99 % жирности
|Высокая калорийность, орехово-сливочный аромат и хорошая устойчивость к нагреванию
|Около 880–900 ккал
|Сливочное 82,5%
|Насыщенный сливочный вкус и плотная текстура
|Около 748 ккал
|Сливочное 80%
|Масло с мягким вкусом, подходящее для бутербродов, каш, выпечки и горячих блюд
|Около 700–720 ккал
|Сливочное 72,5%
|Легкий вариант с меньшей калорийностью, но с выраженным сливочным вкусом
|Около 647–661 ккал
|Бутербродное 61,5% и маргарин
|Продукт с пониженной концентрацией жира, которое удобно намазывать на хлеб и использовать для холодных закусок
|Около 556 ккал
|Чайное 50%, спред
|Легкий продукт с пониженным содержанием жира, часто более мягкий по консистенции и менее насыщенный по вкусу
|Около 546 ккал
Наличие или отсутствие соли почти не меняет калорийность. Сладко-сливочное и кисло-сливочное масла при одинаковом проценте жира тоже будут близки по калориям
Белки, жиры и углеводы в маслах разной жирности
Сливочное масло — это почти полностью жир. Белков и углеводов в нем мало, поэтому продукт не стоит рассматривать как источник белка, кальция или клетчатки.
|Вид масла
|Белки
|Жиры
|Углеводы
|82,5%
|0,5 г
|82,5 г
|0,8–1 г
|80%
|0,5–0,7 г
|80 г
|0,8–1 г
|72,5%
|0,7–0,8 г
|72,5 г
|1–1,3 г
|61,5%
|1,3 г
|61,5 г
|1,7 г
|50%
|1,3–1,5 г
|50 г
|1,5–2 г
|Гхи
|0 г
|98–99 г
|0 г
Если считать порции, можно ориентироваться на следующие мерки: столовая ложка — около 15 г, чайная — около 5 г.
Пищевая ценность и дневная норма
Сливочное масло можно есть каждый день, если нет противопоказаний и общий рацион сбалансирован. Для здорового взрослого суточная норма — 10–20 г в день. Это 1–2 тонких кусочка на бутерброд или небольшая добавка в кашу.
Важно помнить: масло богато насыщенными жирами. Их избыток в рационе связан с ростом риска сердечно-сосудистых проблем.
Химический состав сливочного масла на 100 граммов
Витамины в сливочном масле
В сливочном масле есть жирорастворимые витамины. Их количество зависит от сырья, сезона, рациона коров и жирности продукта.
|Вид продукта
|Витамины*
|A, мкг
|D, мкг
|E, мг
|K, мкг
|B2, мг
|B5, мг
|B12, мкг
|98–99%
|824
|1,8
|2,75
|8,4
|0,01
|0,02
|0,02
|82,5%
|690
|1,5
|2,3
|7
|0,03
|0,11
|0,17
|80%
|669
|1,45
|2,23
|6,8
|0,03
|0,11
|0,16
|72,5%
|606
|1,32
|2,02
|6,2
|0,04
|0,12
|0,15
|61,5%
|514
|1,12
|1,71
|5,2
|0,04
|0,13
|0,13
|50%
|418
|0,9
|1,4
|4,2
|0,04
|0,12
|0,1
* Данные носят ориентировочный характер. Реальные показатели зависят от рациона питания коров, сезона года, технологии производства и добросовестности производителя.
Масло помогает усваивать жирорастворимые витамины из еды, поэтому небольшая порция хорошо сочетается с овощами, крупами и блюдами из яиц
Минералы в структуре продукта
Минералов в сливочном масле немного. Доля кальция, фосфора, электролитов и натрия в нем невелика. Поэтому масло не заменяет творог, сыр, рыбу, зелень, бобовые и другие продукты, где минералов значительно больше.
|Вид продукта *
|Ca, мг
|Фосфор, мг
|Калий, мг
|Натрий, мг
|98–99%
|4
|3
|5
|2
|82,5%
|24
|24
|24
|11
|80%
|25
|25
|25
|12
|72,5%
|27
|27
|28
|13
|61,5%
|30
|30
|34
|16
|50%
|18
|18
|25
|18
Данные носят ориентировочный характер. Реальные показатели зависят от рациона питания коров, сезона года, технологии производства и добросовестности производителя.
Жирные кислоты и аминокислоты
Основу продукта составляют насыщенные жирные кислоты. Также в сливочном масле есть мононенасыщенные и небольшое количество полиненасыщенных кислот. Протеина в масле мало, поэтому аминокислотный вклад минимальный.
|Вид продукта *
|Насыщенные жирные кислоты, г
|Мононенасыщенные, г
|Полиненасыщенные, г
|Условная сумма аминокислот, г
|98–99%
|61,5
|25,5
|3,7
|0,1
|82,5%
|51,7
|21,2
|3,1
|0,48
|80%
|50,1
|20,5
|3
|0,57
|72,5%
|45,4
|18,6
|2,7
|0,76
|61,5%
|38,5
|15,8
|2,3
|1,05
|50%
|27,5
|15
|4,5
|0,57
Данные носят ориентировочный характер. Реальные показатели зависят от рациона питания коров, сезона года, технологии производства и добросовестности производителя.
Польза сливочного масла для организма
Главная польза сливочного масла — в наполнении организма энергией и способности сделать рацион более сытным. Небольшой кусочек в каше или на цельнозерновом хлебе помогает дольше сохранять чувство насыщения.
Продукт содержит витамины A, D, E и K, улучшает вкус круп, овощей и выпечки, а также помогает усвоению жирорастворимых веществ.
Но стоит помнить, что масло — это питательный жир, который полезен только в разумной порции
Возможный вред и противопоказания
Кому стоит ограничить употребление сливочного масла
Ограничить сливочное масло стоит людям с повышенным холестерином, атеросклерозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, болезнями печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. При таких состояниях норму лучше обсуждать с врачом.
При аллергии на компоненты коровьего молока масло может быть противопоказано. Лактозы в нем мало, особенно в топленом масле, но при выраженной непереносимости реакция все равно возможна
Возможные риски при избытке продукта в рационе
Если есть масло большими порциями, легко перебрать калории и насыщенные жиры. Это может мешать снижению веса, повышать нагрузку на желчный пузырь и ухудшать показатели липидного обмена.
Самая частая ошибка — считать продукт просто легкой добавкой и ароматизатором. На деле 20 г масла 82,5% — это примерно 150 ккал. Если добавить его к хлебу, сыру и колбасе, бутерброд уже становится калорийным приемом пищи.
Частые вопросы о сливочном масле
- 01Какое сливочное масло лучше: 72,5% или 82,5%?
— Для бутербродов, каши и готовых блюд лучше использовать масло 72,5% жирности. Для выпечки, кремов и соусов больше подойдет 82,5%, потому что в нем меньше влаги и больше молочного жира, поэтому текстура получится плотная и кремовая.
- 02Можно ли есть сливочное масло каждый день?
— Сливочное масло можно есть каждый день, если нет противопоказаний. Суточная норма для взрослого — около 10–20 г в день. При повышенном холестерине, лишнем весе и заболеваниях ЖКТ норму лучше снизить или согласовать с врачом.
- 03Сколько калорий в чайной ложке сливочного масла?
— В чайной ложке примерно 5 г. Это около 33 ккал для масла 72,5% и около 37 ккал для 82,5%.
- 04Что полезнее: сливочное масло или растительное?
— Оценить, какое из масел полезнее, сложно, так как у них разные задачи в рационе. Растительное обычно калорийнее, но содержит больше ненасыщенных жирных кислот. Сливочное масло дает сливочный вкус и витамины A, D, E, K, но содержит много насыщенных жиров. В здоровом рационе чаще делается упор на растительные масла, а сливочное используется умеренно — для вкуса и конкретных блюд.