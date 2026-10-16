Москва16 октВести.Российские компании изменили свой подход по празднованию новогодних корпоративов. Об этом ИС "Вести" заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Компании, особенно маленькие, стали экономить. Некоторые стали праздновать у себя на рабочем месте, заказывая доставку. Но сегодня все будут считать деньги. Понятно, для рестораторов сегодня трудное время. Заказов, звонков может быть много, люди будут спрашивать, анализировать, выбирать. Самое важное для ресторатора - не ждать суперзаказа, когда кажется, что вот у тебя закажут что-то эдакое, и ты всем отказываешь. А для посетителей важно заранее продумать, сколько они готовы заплатить и найти такое место, которое по соотношению цена-качество сделает их праздник замечательнымсказал он
В середине октября рестораны и отели Москвы уже открыли ранее бронирование на Новый год. По словам Бухарова, это связано с тем, что рестораторы в связи с повышением цен все хотят просчитать заранее.
Эту историю обсуждения запускают, с одной стороны, для понимания, готов ли наш гость действительно прийти в ресторан и потратить деньги, а с другой стороны, чтобы определиться, будут ли они работать в новогоднюю ночь. Достаточно часто бывает, когда падает спрос, люди не приходят в рестораны, и ресторатор не работал в новогоднюю ночь. Хотя в 2000-х каждый ресторан праздновал Новый годзаметил он