Москва16 окт Вести.Российские компании изменили свой подход по празднованию новогодних корпоративов. Об этом ИС "Вести" заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Компании, особенно маленькие, стали экономить. Некоторые стали праздновать у себя на рабочем месте, заказывая доставку. Но сегодня все будут считать деньги. Понятно, для рестораторов сегодня трудное время. Заказов, звонков может быть много, люди будут спрашивать, анализировать, выбирать. Самое важное для ресторатора - не ждать суперзаказа, когда кажется, что вот у тебя закажут что-то эдакое, и ты всем отказываешь. А для посетителей важно заранее продумать, сколько они готовы заплатить и найти такое место, которое по соотношению цена-качество сделает их праздник замечательным сказал он

В середине октября рестораны и отели Москвы уже открыли ранее бронирование на Новый год. По словам Бухарова, это связано с тем, что рестораторы в связи с повышением цен все хотят просчитать заранее.