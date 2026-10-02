РСТ: стартовали активные продажи туров на Новый год по России

В России стартовали активные продажи туров по стране на Новый год РСТ: стартовали активные продажи туров на Новый год по России

Москва2 окт Вести.Туроператоры начали продажи новогодних туров по России. Лидирующие позиции занимают курорты Черного моря, Москва, Петербург, Золотое кольцо, Ставропольский край и Ростовская область, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По словам генерального директора и главы комитета РСТ по внутреннему туризму Сергея Толчина, которые приводит "Интерфакс", критически упал спрос на новогодние туры в Крыму и Краснодарском крае.

Мы - северная страна, поэтому основными центрами притяжения остаются все те же приморские южные регионы - в первую очередь, Краснодарский край и Крым, а также Ростовская область, Адыгея, Ставропольский край сказал Толчин

По данным туристической компании "Мастерская путешествий", на сегодняшний день наиболее активно продаются туры на первые январские дни в срок на 3-4 дня. Генеральный директор компании Владимир Лутов подчеркнул, что на итоговую стоимость поездки все сильнее влияет рост себестоимости турпродукта: трансфера, питание и услуги экскурсоводов. При этом сильного повышения цен на новогодние туры не ожидается, так как текущее состояние спроса не позволяет их сколько-нибудь активно индексировать, заверил Лутов.

1 октября сообщалось, что за последний год спрос на отдых в Анапе увеличился на 50%.