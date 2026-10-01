"Ведомости": спрос на отдых в Анапе вырос на 50%

"Ведомости": спрос на отдых в Анапе увеличился за год на 50% "Ведомости": спрос на отдых в Анапе вырос на 50%

Москва1 окт Вести.Спрос на отдых в Анапе увеличился за последний год на 50%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

По данным АТОР​​​, за девять месяцев 2026 года Анапу посетили 3,3-3,5 млн туристов. До конца года показатель достигнет 4,1-4,3 млн человек, отметил Ромашкин.

Увеличение спроса на отдых в Анапе подтверждают и другие участники туристического рынка. В частности, Anex сообщает, что количество бронирований туров в Анапу увеличилось в январе-сентябре на 142%.

Представитель сервиса "Островок" отметил, что количество заказов номеров в гостиницах, а также апартаментов выросло за летние месяцы на 37%. В итоге Анапа вошла в список 20 наиболее востребованных направлений в России, заняв 19-е место.

Между тем Россия впервые вошла в список трех стран по количеству внутренних туров, обогнав ОАЭ. По данным Onlinetours, в первом полугодии 2026 года количество поездок внутри страны выросло на 56% в годовом выражении.