Глава РСТ заявил, что автотуризм стал популярнее у российских туристов

РСТ: автотуризм стал популярным форматом отдыха для россиян Глава РСТ заявил, что автотуризм стал популярнее у российских туристов

Москва30 сен Вести.В последние годы автотуризм стал пользоваться большей популярностью у российских туристов.

Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что летом 2026 года выросло число бронирований россиян в соседних регионах. Например, жители Москвы отправились в Подмосковье и ближайшие области.

Автомобильный туризм за последние годы стал для россиян превалирующим форматом для отдыха заявил Уманский

Ранее директор ассоциации малых туристических городов, эксперт РСТ Константин Анучин отметил, что малые города России, не имеющие пятизвездочных отелей, все чаще привлекают молодежь. По его словам, именно такие места идеально подходят для тех, кто хочет узнать свою страну по-новому.

Летом текущего года стало известно, что россияне стали чаще отправляться в спонтанные путешествия по стране. В июне более трети туристических поездок по России приходилось на спонтанные путешествия.