В РСТ отметили рост популярности малых городов РФ для туризма у молодежи Эксперт Анучин: молодежь все чаще выбирает малые города РФ для путешествий

Москва12 сен Вести.Малые города России, не имеющие пятизвездочных отелей, все чаще привлекают молодежь, которая стремится погрузиться в культурный код своей Родины. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил директор ассоциации малых туристических городов, эксперт РСТ Константин Анучин.

По словам специалиста, для тех, кто хочет узнать свою страну по-новому, такие места подходят идеально.

Если турист едет непосредственно за неким комфортом, то, конечно, не все малые города готовы к этому приему. Но если погрузиться в айдентику территории, в культурный код территории, то вот маленькие города, которые еще не имеют пятизвездочных отелей, они как раз-таки вот для этого и созданы. И очень отрадно то, что молодежь стала тянуться именно вот к таким местам. Мы видим прямо хороший рост небольших молодежных групп, самостоятельных, которые приезжают в малые города, которые гуляют по ним, осматривают их, узнают совершенно по-другому свою Родину сообщил Анучин

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