Названы российские города, где можно провести новогодние каникулы недорого

Исследование: в Твери можно бюджетно встретить Новый год Названы российские города, где можно провести новогодние каникулы недорого

Москва21 сен Вести.Тверь, Вологда и Кисловодск - города России, где можно недорого встретить Новый год. Об этом сообщил РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок".

Тверь - средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах города на праздничные выходные составляет 5,6 тысячи рублей, Вологда - 5,7 тысячи рублей, Кисловодск - 5 900 рублей отметили в сервисе

По данным аналитиков, в список самых бюджетных направлений на праздники также вошли Мурманск со средней стоимостью ночи 6,2 тысячи рублей и Калининград - 6,3 тысячи.

Многие россияне считают новогодние каникулы лучшим временем для путешествий. Москва, Санкт-Петербург и Казань – остаются популярными направлениями для туристов в январские праздники.