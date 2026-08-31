Москва31 авг Вести.Татарстан, Алтай и Байкал набрали больше всего баллов в опросе среди 3900 туристов РФ: их посчитали лучшими по уровню инфраструктуры, соотношению цен и качества услуг, приветливости местных к туристам, чистоте общественных мест, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

Татарстан возглавил народный рейтинг лучших туристических направлений России. Он набрал 17,7 балла из 20 возможных, что стало самым высоким результатом среди 13 туристических регионов свидетельствуют данные рейтинга

При этом республика заняла первые места в трех из четырех категорий: по 4,5 балла она получила за инфраструктуру и сервис, отношение местных жителей к туристам и чистоту общественных мест. Чуть ниже – 4,2 балла – туристы оценили соотношение цен и качества услуг.

Алтай с показателем 16,6 балла занял второе место, Байкал оказался на третьем с 16,2 балла.

Замыкают рейтинг Краснодарский край, Крым, Камчатка (по 15,1 балла) и Приморье (14,7).