В РСТ заявили, что задержание владельца Anex Tour не повлияет на работу в РФ

Туроператор Anex продолжает работу в России несмотря на задержание владельца В РСТ заявили, что задержание владельца Anex Tour не повлияет на работу в РФ

Москва30 сен Вести.Задержание владельца туроператора Anex Tour Нешета Кочкара в Турции не отразится на деятельности компании в России. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

В РСТ подчеркнули, что все российские юридические лица туроператора функционируют в рамках отечественного правового поля, а принятые обязательства перед клиентами будут выполнены в полном объеме. Оснований для отмены поездок, приостановки продаж или прекращения обслуживания туристов на данный момент нет.

Ранее турецкое издание Nefes сообщило, что Кочкар попал в число подозреваемых по делу о наркотиках и организации проституции, по которому прокуратура Антальи выдала ордера на арест 20 человек.