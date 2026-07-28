Случаев массового заражения россиян вирусом Коксаки в турецкой Анталье нет

Случаев массового заражения россиян вирусом Коксаки в Анталье нет Случаев массового заражения россиян вирусом Коксаки в турецкой Анталье нет

Москва28 июл Вести.Муниципалитет турецкой Антальи опроверг сообщения о значительном распространении вируса Коксаки среди российских туристов, сообщает РИА Новости.

Представители городских властей сообщили, что не регистрируют случаев массового инфицирования и не получали каких-либо жалоб от гостиничного сектора или компаний, работающих в туристической отрасли, касающихся здоровья отдыхающих.

По словам представителей муниципалитета, информация о широкомасштабном заражении российских туристов вирусом Коксаки не соответствует действительности.

Они уточнили, что эпидемическая обстановка в отелях Антальи характеризуется как стабильная, и никаких обращений или нареканий от гостиниц либо туристического сектора по этому поводу не поступало.

Власти также подчеркнули, что все компетентные органы продолжают внимательно отслеживать эпидемиологическое положение, и на текущий момент отсутствуют какие-либо основания говорить о вспышке заболевания.

Ранее Роспотребнадзор направил официальные запросы в Министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров России в связи с сообщениями о случаях заражения российских туристов, включая детей, вирусом Коксаки в отеле IC Santai Family Resort в Белеке.