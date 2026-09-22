АТОР: туроператоры не просят россиян отменять туры в Таиланд из-за COVID-19 АТОР: туроператоры не просили россиян отменять туры в Таиланд из-за COVID-19

Москва22 сен Вести.Туроператоры не выпускали предупреждений для российских туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее в СМИ появилась информация, что граждан России якобы призывают отменить туры в Таиланд из-за мощной вспышки коронавируса в стране.

АТОР от лица всего туроператорского сообщества со всей ответственностью заявляет: туроператоры не выпускали и не выпускают для туристов каких-либо предупреждений об угрозах в Таиланде, не отменяют из-за этого уже оплаченные туры и не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ отмечается в сообщении

В АТОР подчеркнули, что по состоянию на 22 сентября официальной вспышки COVID-19 в Таиланде нет, а власти страны не вводят каких-либо ограничений. По данным ассоциации, уровень заболеваемости коронавирусом в стране сейчас почти в три раза ниже, чем в предыдущие три года, а летальность остается крайне низкой – на уровне обычного гриппа.

Туроператоры также не фиксируют всплеска возврата туров в Таиланд, показатели отмен находятся на обычном уровне.