Москва22 сенВести.Туроператоры не выпускали предупреждений для российских туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в СМИ появилась информация, что граждан России якобы призывают отменить туры в Таиланд из-за мощной вспышки коронавируса в стране.
АТОР от лица всего туроператорского сообщества со всей ответственностью заявляет: туроператоры не выпускали и не выпускают для туристов каких-либо предупреждений об угрозах в Таиланде, не отменяют из-за этого уже оплаченные туры и не предпринимают никаких действий, описываемых СМИотмечается в сообщении
В АТОР подчеркнули, что по состоянию на 22 сентября официальной вспышки COVID-19 в Таиланде нет, а власти страны не вводят каких-либо ограничений. По данным ассоциации, уровень заболеваемости коронавирусом в стране сейчас почти в три раза ниже, чем в предыдущие три года, а летальность остается крайне низкой – на уровне обычного гриппа.
Туроператоры также не фиксируют всплеска возврата туров в Таиланд, показатели отмен находятся на обычном уровне.