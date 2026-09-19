Россиян предупредили о рисках заражения ковидом во время отдыха в Таиланде

Эксперт ВОЗ Демин исключил риск эпидемии ковида в Таиланде Россиян предупредили о рисках заражения ковидом во время отдыха в Таиланде

Москва19 сен Вести.Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Таиланде не перерастет в масштабную эпидемию, заявили эксперты. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт ВОЗ Андрей Демин.

По словам специалиста, подъем заболеваемости до 15 тысяч случаев в неделю обусловлен сезонным фактором — периодом дождей в Юго-Восточной Азии, при этом текущие цифры значительно ниже показателей трехлетней давности. Особое внимание безопасности стоит уделять туристам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили отсутствие вспышки COVID-19 среди отдыхающих: обращения за медпомощью остаются в пределах нормы, а аннуляций туров не зафиксировано.