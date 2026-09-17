Премьер Таиланда иностранцам: не нужно умирать здесь, поезжайте на родину Премьер Таиланда Чанвиракун посоветовал иностранцам умирать на родине

Москва17 сен Вести.Премьер-министр, министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун порекомендовал иностранцам, которые живут в Таиланде, умирать на родине. Соответствующее заявление премьер сделал в ходе совещания с главами провинций королевства, его слова приводит портал Nation.

По словам Чанвиракуна, недавно он получил информацию о том, что от иностранцев поступил запрос на создание частного кладбища в Таиланде. По мнению политика, "это уже слишком".

Обращаясь к иностранцам, премьер заявил, что им следует "быть благодарными" за то, что власти Таиланда позволили им приехать в эту страну и "честно зарабатывать на жизнь".

Если уж вам суждено умереть — поезжайте умирать к себе на родину. Не нужно умирать здесь. И не пытайтесь нас эксплуатировать сказал Чанвиракун

Политик также заявил, что иностранные граждане баз разрешения властей королевства не должны создавать в Таиланде религиозные учреждения и общины, тем более открывать "молельный дом" по лицензии ресторана.

Помимо этого, он призвал применять ускоренную депортацию иностранцев за преступления и неуважение к стране.

Вместе с тем 15 сентября вступило в силу решение властей Таиланда о сокращении периода безвизового нахождения в стране с 60 до 30 дней для ряда иностранных граждан, включая россиян.