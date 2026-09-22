Москва22 сен Вести.Рост заболеваемости коронавирусом в Таиланде носит сезонный характер и не является поводом для отмены туристических поездок. Об этом рассказал руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.

В интервью с изданием "Абзац" он отметил, что сейчас коронавирус стал обычным сезонным гриппом, смертность от которого составляет всего 0,02%.

Он пояснил, что рискуют во время отдыха на курорте только люди в возрасте старше 60 лет или имеющие серьезные хронические заболевания.

Из 26 умерших с начала года 21 человек – это люди старше 60 лет или пациенты с тяжелыми болезнями. Воздерживаться нужно не от Таиланда, а от поездки в определенном состоянии здоровья. Для всех остальных отмена тура – это просто плата за воспоминания о 2020 годе, а не реакция на сегодняшнюю болезнь, которая стала обычной сезонной реальностью добавил эксперт

Ранее сообщалось, что туроператоры не выпускали предупреждений для российских туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры.