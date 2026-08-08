Москва8 авг Вести.Управляющий директор группы "Ренессанс Страхование" Артем Искра в беседе с РИА Новости назвал основную причину травматизма среди российских туристов в Таиланде. По его словам, чаще всего путешественники получают повреждения во время поездок на арендованных мотобайках.

Перед тем как взять транспорт в аренду, эксперт рекомендует трезво оценить свои навыки вождения. Если в планах — катание на байке, треккинг или другая активность, обязательно стоит включить в страховой полис опцию покрытия активного отдыха. Именно экономия на этой услуге часто становится причиной отказа в выплате по дорогостоящим случаям, предупреждает Искра.

Кроме того, при планировании поездки важно учитывать особенности страны. В Азии распространены кишечные инфекции, поэтому туристам рекомендуют пить только бутилированную воду, избегать сомнительных точек питания и осторожно пробовать уличную еду. В Непале и других высокогорных регионах стоит помнить о риске горной болезни при недостаточной физической подготовке и отсутствии акклиматизации.

Статистика по странам: в Таиланде наиболее часты травмы (43%) и гастроэнтериты (19%), в Индии лидируют болезни ЖКТ (41%), в Египте — травмы (64%), а в Сербии — кожные заболевания (67%).