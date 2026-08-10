Эксперт назвал опасные для российских путешественников страны Эксперт Мкртчян: Филиппины, Таиланд и Мьянма - опасные для туристов из РФ страны

Москва10 авг Вести.Филиппины, Таиланд и Мьянма, где зафиксированы случаи похищения туристов, являются небезопасными для российских путешественников. Об этом в беседе с aif.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Особенно тревожной, по его мнению, является ситуация в Мьянме. Однако, как подчеркнул эксперт, мало кто говорит об этой угрозе.

Филиппины, Таиланд, там больше похищают. А вот куда — все молчат, а я вам скажу — это в 1000 раз важнее. Похищают обычно в Мьянму, которую пытаются некоторые турагенты продавать и выдавать за безопасную страну сказал Мкртчян

Он предупредил, что перед поездкой в Мьянму российским туристам "надо 1000 раз подумать, стоит ли туда ехать".