Смертная казнь может грозить туристам в КНР, Иране и Сингапуре, рассказали в АТА АТА: туристам может грозить смертная казнь в Иране, Саудовской Аравии, Сингапуре

Москва20 мая Вести.Туристов за совершение тяжелых преступлений могут приговорить к смертной казни в ряде стран, включая Китай, Иран, Саудовскую Аравию и Сингапур. Об этом рассказал aif.ru вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Александр Мкртчян.

В Китае за последнее время прошло порядка тысячи казней... Смертные казни как мера наказания предусмотрены законодательством Ирана, Саудовской Аравии. Из популярных стран - в Сингапуре. На паузе эта мера наказания во Вьетнаме, на Мальдивах, хотя смертные приговоры объявляют. В Турции. В Египте в последние годы никого не казнили. В Таиланде формально смертная казнь есть, но фактически ее нет. Казнят не только местных, но и иностранных граждан сказал он

Мкртчян объяснил, что в основном туристов приговаривают к смертным казням за перевозку наркотиков в особо крупных размерах - в многих государствах это объем, равный 15 граммам героина. За такое преступление много россиян попадают в тюрьмы, например, в Таиланде, Вьетнаме и Китае, там они могут находиться по 10-20 лет, их не казнят, как и туристов из других иностранных государств, и адвокаты стараются добиться перевода этих заключенных в тюрьму на родине, рассказал эксперт.

Туристы из России, добавил он, нередко вовлекаются в перевозку наркотиков из-за собственной доверчивости.