Россияне на Пхукете жалуются на симптомы COVID-19 На Пхукете фиксируют рост заболеваемости коронавирусом

Москва10 сен Вести.Живущие на Пхукете россияне и российские туристы жалуются на высокую температуру, головную боль и ломоту в теле на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Один из них рассказал, что в его компании заболели сразу пять человек. По его словам, особенно тяжело симптомы переносятся ночью, когда температура сопровождается сильным жаром и потоотделением.

Туристам советуют избегать мест с большим скоплением людей и носить маски говорится в публикации

Власти Таиланда также признают проблему. В конце августа Пхукет занимал третье место среди провинций страны по уровню заболеваемости COVID-19. Более высокие показатели были зарегистрированы в Бангкоке и Чонбури.

Ранее ученые рассказали о новых выясненных последствиях COVID-19. Так, заболевание может впоследствии вызвать болезни суставов и миокардит - воспаление сердечной мышцы.