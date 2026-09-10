Москва10 сенВести.Живущие на Пхукете россияне и российские туристы жалуются на высокую температуру, головную боль и ломоту в теле на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Один из них рассказал, что в его компании заболели сразу пять человек. По его словам, особенно тяжело симптомы переносятся ночью, когда температура сопровождается сильным жаром и потоотделением.
Туристам советуют избегать мест с большим скоплением людей и носить маскиговорится в публикации
Власти Таиланда также признают проблему. В конце августа Пхукет занимал третье место среди провинций страны по уровню заболеваемости COVID-19. Более высокие показатели были зарегистрированы в Бангкоке и Чонбури.
Ранее ученые рассказали о новых выясненных последствиях COVID-19. Так, заболевание может впоследствии вызвать болезни суставов и миокардит - воспаление сердечной мышцы.