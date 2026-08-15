Москва15 авг Вести.Перенесенный COVID-19 может вызвать воспаление сердечной мышцы, заявила NEWS.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

овид может вызывать миокардит — воспаление сердечной мышцы. Если это произошло, возможны различные изменения вплоть до аритмии, когда человек начинает ощущать свое сердце, что оно бьется неровно, замирает. Еще одно осложнение, которое очень часто создает проблемы на всю жизнь: фиброз легких, разрастание соединительной ткани. Легкие не дышат нормально даже после реабилитации, включающей дыхательную гимнастику и физические упражнения заявила Волгина

Врач отметила, что коронавирус может также вызвать тромбоз, когда может понадобиться экстренная помощь, ведь тромбозы ведут за собой любые осложнения вплоть до инфарктов, инсультов и тромбоэмболии различных органов. Но своевременно оказанная помощь дает пациентам шанс на восстановление.