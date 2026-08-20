Москва20 авг Вести.За минувший месяц в Таиланде задержали 19 граждан России в рамках полицейской операции по выявлению незаконного владения недвижимостью в курортных районах королевства. Это следует из подсчетов ТАСС, основанных на данных таиландской полиции.

Кампания против номинальных компаний, вовлеченных в незаконные схемы владения недвижимостью, не направлена против граждан какой-либо страны. Наша цель - пресечь практику, когда иностранцы используют таиландских граждан в качестве номиналов (подставных лиц - прим. ред.), чтобы обходить законодательные запреты на владение землей. Россияне, как и все иностранцы, попадают под уголовное преследование исключительно в тех случаях, когда нарушены законы Таиланда, регулирующие владение недвижимостью сообщил ТАСС источник в полиции королевства

В ходе крупного рейда по делу о применении подставных лиц при покупке частных домов на острове Самуи в поле зрения правоохранителей оказались 26 таиландцев и 62 иностранца, среди которых 17 россиян; 12 из них арестовали по решению суда.

Ордера также выдали в отношении 20 израильтян, 12 французов и граждан Германии, Украины, США, Эстонии, Австралии, Канады, Швейцарии, Болгарии и Филиппин. На Пхукете задержали трех россиян, гражданина Казахстана и двух канадцев, а в провинции Чонбури под следствие попали четверо россиян, покупавших дома в поселке Ban Dusit Pattaya Lake, который местные и экспаты называют "русским поселком".

Незаконные схемы возникают из-за жестких ограничений: иностранцам запрещено напрямую владеть землей в Таиланде, за исключением, в частности, крупных инвестиций через Совет по инвестициям. Купить квартиру в кондоминиуме можно в пределах квоты до 49% площади здания, а частный дом обременяется долгосрочной арендой земли (лизхолд) на 30 лет без автоматического продления.

Не желая оформлять аренду, иностранцы создают компанию, где не менее 51% акций формально принадлежит таиландцу-номиналу, на которого записываются земля и дом. Привлечение таких подставных лиц считается уголовным преступлением: виновным грозят реальные сроки, крупные штрафы и конфискация недвижимости государством.

Несмотря на ограничения, спрос россиян на недвижимость в Таиланде по итогам первого полугодия увеличился год-к-году на 46,4%,