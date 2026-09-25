Россияне активнее начали покупать недвижимость в Юго-Восточной Азии Россияне стали чаще покупать недвижимость в Юго-Восточной Азии

Москва25 сен Вести.За восемь месяцев 2026 года граждане России купили в Таиланде 1050 объектов недвижимости. Общая сумма этих сделок составила 4,10 млрд батов (10,4 млрд рублей), сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование компании Sunway Estates.

Управляющий директор компании Алексей Амбросов отметил, что этот результат превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 38%. По его оценке, в сентябре россияне оформят еще примерно 180 сделок, благодаря чему рост спроса по итогам девяти месяцев достигнет 44%.

Другие опрошенные изданием эксперты подтвердили, что россияне стали чаще интересоваться недвижимостью в Таиланде и странах Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что на фоне ближневосточного конфликта спрос россиян на недвижимость в ОАЭ с марта по май снизился более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом фиксировался рост интереса россиян к другим направлениям: Таиланду, Индонезии (Бали) и Вьетнаму.