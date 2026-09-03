В Таиланде российский турист без медстраховки впал в кому В Таиланде российский турист впал в кому на фоне пневмонии

Москва3 сен Вести.53-летний российский турист из Хабаровска во время отдыха с семьей в Таиланде заболел и впал в кому. У россиянина нет страховки и средств на оплату лечения, сообщила РИА Новости представитель группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева.

У мужчины несколько дней держались симптомы, которые бывают при простудных заболеваниях. Однако потом он потерял сознание. В больнице пришел в себя, но впал в кому.

Россиянин оказался в государственной больнице, но цены на лечение иностранных граждан высоки, и при отсутствии страховки, которой у него как раз и нет, могут оказаться неподъемными.

Семья уже заплатила больнице более 150 тысяч бат, это около 500 тысяч рублей. Деньги собирали по родственникам. А дальнейшее лечение, особенно если будут какие-либо еще осложнения, будет стоить не меньше миллиона рублей рассказала Светлана Шерстобоева

По ее словам, в среду мужчина впервые за время нахождения в больнице пришел в себя. Однако ситуация осложняется тем, что может возникнуть необходимость в медицинской эвакуации в Россию, но пока нет ответа от врачей больницы, могут ли они дать разрешение на полет.