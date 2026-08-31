43-летнего россиянина нашли мертвым в кондоминиуме на Пхукете

Россиянин найден мертвым в кондоминиуме на Пхукете 43-летнего россиянина нашли мертвым в кондоминиуме на Пхукете

Москва31 авг Вести.Гражданина России обнаружили мертвым в одном из жилых комплексов в районе Кату на острове Пхукет. Об этом сообщает тайская газета Khaosod.

По данным местной полиции, сообщение об обнаружении тела 43-летнего Максима Тарасова поступило вечером в воскресенье.

На место прибыли сотрудники полиции, представители районной администрации и судмедэксперт больницы "Вачира Пхукет". При осмотре помещения специалисты не обнаружили признаков борьбы, насильственной смерти или ограбления. Личные вещи погибшего остались нетронутыми.

Предварительно установлено, что мужчина мог умереть около трех дней назад. Тело направили в больницу для проведения вскрытия и установления точной причины смерти.

На сегодняшний день полиция координирует действия с посольством России в Таиланде. В частности, дипломаты занимаются вопросами уведомления родственников погибшего и последующей репатриации тела.

В Генеральном консульстве России в провинции Пхукет также сообщили ТАСС, что российская сторона получила уведомление из морга о поступлении тела гражданина РФ.