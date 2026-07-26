Rawai: россиянин погиб в ДТП с участием тайского чиновника на Пхукете

Тайский чиновник сбил насмерть россиянина на Пхукете Rawai: россиянин погиб в ДТП с участием тайского чиновника на Пхукете

Москва26 июл Вести.В Таиланде 41-летний россиянин погиб, попав под автомобиль, за рулем которого находился местный чиновник. Об этом сообщает издание Rawai со ссылкой на данные полиции.

Трагедия произошла вечером 23 июля на дороге Heroines Monument–Pa Khlok в районе Срисунторн на Пхукете. Черный Ford сбил мужчину, когда тот переходил проезжую часть напротив круглосуточного магазина 7-Eleven. Через три часа он скончался в больнице от полученных травм.

Полиция установила личность водителя черного Ford – это Танет Навалонг, секретарь провинции Пхукет, или старший административный сотрудник Департамента управления провинцией в здании администрации провинции Пхукета говорится в публикации

Правоохранительные органы пока не выдвигали обвинений против чиновника. Сейчас следователи изучают видеозаписи камер наблюдения, а автомобиль отправлен на экспертизу.