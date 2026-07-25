На Пхукете чиновник на внедорожнике сбил насмерть россиянина В Таиланде чиновник администрации Пхукета сбил насмерть гражданина России

Москва25 июл Вести.В Таиланде на острове Пхукет чиновник провинциальной администрации, управляя внедорожником Ford Everest, насмерть сбил гражданина России. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на портал Phuket News.

Отмечается, что трагедия произошла на шоссе в районе Тхаланг вечером 23 июля. Автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу неподалеку от магазина. Пострадавшего госпитализировали в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Вечером в четверг, 23 июля, около 17.00 (13.00 мск) автомобиль Ford черного цвета, двигавшийся в скоростной полосе четырехполосной трассы в районе Тхаланг, сбил 41-летнего гражданина России Леонида Юровского, переходившего дорогу. Пострадавший был доставлен в больницу района Тхаланг, однако врачам не удалось его спасти, и он скончался в больнице тем же вечером говорится в публикации

При этом в материале не уточняется, был ли на месте ДТП пешеходный переход.

Водитель, которым оказался постоянный секретарь администрации провинции Пхукет Тханет Навалонг дал показания, дождавшись полицию.

Обвинения ему пока не предъявлены, автомобиль направлен на экспертизу.