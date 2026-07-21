Турист из РФ с черепно-мозговой травмой ждет эвакуации из Памира третий день Российский турист сорвался с высоты на Памире в Таджикистане и ждет эвакуации

Москва21 июл Вести.На Памире в Таджикистане продолжается спасательная операция по эвакуации 22-летнего российского туриста Игоря, получившего тяжелую черепно-мозговую травму во время восхождения. Из-за ухудшившихся погодных условий вертолет не может забрать пострадавшего уже третий день.

По данным Telegram-канала SHOT, Игорь отправился в экспедицию на Памир 11 июля в составе группы туристов. Маршрут, заявленный как поход 5-й категории сложности (одной из самых высоких в спортивном туризме), проходил через перевалы Ташлык, Шапак и Турамыс. Финальной точкой должно было стать восхождение на пик Исмоила Сомони — высочайшую вершину Таджикистана (7495 метров), 50-ю по высоте в мире.

Поначалу все шло по плану: 12 июля группа благополучно переночевала под перевалом Ташлык на высоте около 3700 метров. Однако через неделю, в районе перевала Турамыс на высоте более 5 километров, Игорь сорвался и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Вертолет должен был эвакуировать пострадавшего на следующий же день, но вылет отменили из-за непогоды. Несмотря на травму одного из участников, группа самостоятельно добралась до базового лагеря. Сейчас, по словам близких, состояние Игоря оценивается как удовлетворительное, однако для эвакуации требуется около миллиона рублей. Спасательную операцию вновь отложили: синоптики прогнозируют в горах дождь и снег до 23 июля, поэтому вертолет сможет вылететь за пострадавшим не раньше пятницы.