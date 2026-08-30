Туриста из России не выпускают из Таиланда из-за уголовного дела, пишут СМИ Baza: россиянину запретили покидать Таиланд из-за аварии с участием скутера

Москва30 авг Вести.Российского туриста не выпускают из Таиланда, поскольку против мужчины возбудили уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия с участием такси и скутера. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, мужчина вместе с супругой прибыл на отдых в Паттайю из Томской области. На таиландском курорте россияне вызвали такси до ресторана, их вез водитель на пикапе и остановил автомобиль возле заведения. Когда мужчина открыл дверь, в нее врезалась местная жительница на скутере.

Девушку госпитализировали с травмами, а пару вместе с водителем отвезли в полицию. Сергею запретили покидать страну, пока тайка не выздоровеет и он не выплатит ей компенсацию говорится в публикации

Отмечается, что пара планировала улететь из Таиланда 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в Паттайе в ДТП с мотоциклом погибла 39-летняя жительница города Братска.