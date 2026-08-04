Тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после расправы над Назимовыми В Паттайе таксисты стали бесплатно возить россиян после гибели Назимовых

Москва4 авг Вести.Многие водители байк-такси на тайском курорте Паттайя перестали брать деньги с россиян после расправы над братом и сестрой Назимовыми. Об этом рассказала россиянка, которая уже несколько лет живет в Таиланде.

По ее словам, часть местных таксистов отказывается принимать оплату за поездки и через онлайн-переводчик выражает соболезнования российским туристам. Водители объясняют свой поступок сожалением из-за произошедшей трагедии.

Мне кажется, именно из таких маленьких поступков и складывается настоящее отношение людей друг к другу написала девушка в одной из социальных сетей

Автор видео добавила, что произошедшее — исключение для Таиланда. Она живет в этой стране уже два года и ни разу не сталкивалась с ситуацией, в которой тайцы проявили бы себя с негативной стороны.

Тюменцы Диана и Роман Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. Позднее местная полиция арестовала подозреваемых, которые сознались в убийстве, и рассказали, где захоронили их останки. Преступники признались, что убили россиян, пытаясь завладеть их мотоциклом.

В ходе допросов выяснилось, что убийство россиян - не единственный эпизод на счету этой банды. В нескольких километрах от места, где нашли россиян, нашли трупы еще нескольких человек.