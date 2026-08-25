В Таиланде в аварии с байком погибла жительница Братска Жительница Иркутской области погибла в ДТП в Таиланде

Москва25 авг Вести.В ДТП с мотоциклом погибла в Паттайе в Таиланде 39-летняя жительница города Братска Алена М. Она скончалась от полученной черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского волонтера в Таиланде Светлану Шерстобоеву.

Алена попала в ДТП на мотоцикле, весь удар пришелся на правую сторону головы, она получила тяжелую черепно-мозговую травму. В ночь после аварии состояние Алены, находившейся в коме с момента ДТП, резко ухудшилось. Потом врачи констатировали смерть головного мозга. Сегодня по согласованию с родными была отключена аппаратура жизнеобеспечения и Алена скончалась приводятся в сообщении слова Светланы Шерстобоевой

Россиянка прилетела в Таиланд в начале августа на работу в туристической фирме. Она оформляла разрешение на работу и страховку, но произошла авария.