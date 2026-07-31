На Пхукете россиянку переехали три автомобиля, в том числе скорая

Россиянку в Таиланде трижды переехали автомобили На Пхукете россиянку переехали три автомобиля, в том числе скорая

Москва31 июл Вести.На Пхукете россиянку трижды переехали и бросили на дороге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Ранним утром женщина по имени Ирина переходила шоссе Thepkrasattri Rd по проезжей части, когда ее сбила Toyota Hilux Revo. Водитель не остановился и сразу скрылся с места происшествия.

Затем россиянку переехали еще два автомобиля, в одном из которых оказались сотрудники скорой помощи, перевозившие пациента.

При этом никто так и не оказал женщине необходимую помощь. Спустя время она скончалась от полученных травм.

Ранее задержанные полицией Таиланда по подозрению в исчезновении двух граждан РФ признались в их убийстве.