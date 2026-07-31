Москва31 июлВести.На Пхукете россиянку трижды переехали и бросили на дороге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Ранним утром женщина по имени Ирина переходила шоссе Thepkrasattri Rd по проезжей части, когда ее сбила Toyota Hilux Revo. Водитель не остановился и сразу скрылся с места происшествия.
Затем россиянку переехали еще два автомобиля, в одном из которых оказались сотрудники скорой помощи, перевозившие пациента.
При этом никто так и не оказал женщине необходимую помощь. Спустя время она скончалась от полученных травм.
Ранее задержанные полицией Таиланда по подозрению в исчезновении двух граждан РФ признались в их убийстве.