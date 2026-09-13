АТОР: осенний отдых во Вьетнаме и Таиланде практически не подорожал АТОР: стоимость осеннего отдыха во Вьетнаме и Таиланде остается стабильной

Москва13 сен Вести.Стоимость осеннего отдыха во Вьетнаме и Таиланде практически не изменились по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в комментарии ТАСС.

Осенью никаких изменений цен (на отдых во Вьетнаме и Таиланде) нет, даже есть некоторое понижение по некоторым объектам и на некоторые даты заездов. Зимой - посмотрим, понятно, что на декабрь цены уже выше, чем в ноябре и октябре уточнила она

В то же время Ломидзе обратила внимание, что отдых в Китае на осень и предстоящую зиму подорожал на 7-10%, зима в Египте обойдется дороже до 20% в сравнении с прошлогодним уровнем.

Ранее сообщалось, что количество виз, выданных россиянам для посещения Пакистана в 2026 году, увеличилось в семь раз по сравнению с показателями, зафиксированными в прошлом году.