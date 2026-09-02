В АТОР пояснили: корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная

АТОР: корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная В АТОР пояснили: корректировка рейсов между Россией и Турцией точечная

Москва2 сен Вести.Отмененные турецкими авиакомпаниями рейсы в Россию – временные, уход перевозчиков с нашего рынка пока не рассматривается, пояснили в Ассоциации туроператоров России.

Авиакомпания Pegasus объяснила отмены рейсов в Россию в ночь с 1 на 2 сентября техническими и эксплуатационными причинами пояснили представители АТОР в своем Telegram-канале

В Пулково сообщили, что уведомлений от иностранных авиакомпаний о долгосрочных изменениях расписания не поступало. В Шереметьево также отметили, что плановые рейсы в Турцию "Аэрофлота", Nordwind Airlines и Corendon Airlines выполняются по расписанию.

Информация по изменениям с билетами должна появляться в каждой заявке индивидуально. Если авиабилет приобретен отдельно, то данные об отмене, переносе и дальнейших действиях придется уточнять непосредственно у авиакомпании.