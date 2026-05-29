Минтранс: рейсы Air Anka в Россию будут выполнять Turkish Airlines и Corendon

Москва29 мая Вести.Авиаперевозчики Turkish Airlines и Corendon будут до середины июня выполнять рейсы вместо переставшей летать в Россию Air Anka, информирует Минтранс РФ.

Росавиация не продлила Air Anka разрешение на полеты в Россию после 25 мая. Авиакомпания перевозила туристов от операторов "Интурист" и Anex. По той же причине с 28 мая стала корректировать расписание турецкая чартерная авиакомпания Tailwind Airlines.

Ситуацию обсудили замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин и посол Турции в России Бильгич.

Программа полетов до 15-16 июня будет обеспечена за счет замены Air Anka на национального перевозчика Turkish Airlines и авиакомпанию Corendon говорится в сообщении Минтранса РФ в Telegram-канале

Ведомство подчеркнуло, что Air Anka и Tailwind продавали места на рейсах до конца октября, несмотря на отсутствие разрешений на полеты в РФ после 25 мая.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что пассажирам Air Anka предложат альтернативные варианты.