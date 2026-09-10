Туриста из России арестовали за приставания к сотруднице отеля в Турции Российского туриста обвинили в домогательствах в турецком отеле

Москва10 сен Вести.В турецком городе Аланья по решению суда отправили в тюрьму российского туриста, которого обвиняют в домогательствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое агентство IHA.

Речь идет о 62-летнем россиянине с инициалами А. А., отдыхавшем в 5-звездочной гостинице в Аланье. Он якобы совершил домогательство в отношении сотрудницы отеля говорится в сообщении

Туриста задержали после жалобы сотрудницы отеля. Обвиняемый был доставлен в полицейский участок, после чего предстал перед дежурным судьей. После суда туриста отправили в тюрьму закрытого типа в Аланье.

Генеральное консульство РФ уточняет информацию об аресте гражданина России.