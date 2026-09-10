Москва10 сенВести.В турецком городе Аланья по решению суда отправили в тюрьму российского туриста, которого обвиняют в домогательствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое агентство IHA.
Речь идет о 62-летнем россиянине с инициалами А. А., отдыхавшем в 5-звездочной гостинице в Аланье. Он якобы совершил домогательство в отношении сотрудницы отеляговорится в сообщении
Туриста задержали после жалобы сотрудницы отеля. Обвиняемый был доставлен в полицейский участок, после чего предстал перед дежурным судьей. После суда туриста отправили в тюрьму закрытого типа в Аланье.
Генеральное консульство РФ уточняет информацию об аресте гражданина России.