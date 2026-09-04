SHOT: массовое отравление россиян произошло в пятизвездочном отеле в Турции

"Рвота, диарея, слабость": туристы из РФ заявили об отравлении в отеле в Турции SHOT: массовое отравление россиян произошло в пятизвездочном отеле в Турции

Москва4 сен Вести.Массовое отравление российских туристов произошло в пятизвездочном отеле в Турции, утверждает канал SHOT в МАХ.

По его данным, инцидент произошел в отеле Armas Green Fugla Beach в курортном городе Аланья. По информации канала, у туристов наблюдаются рвота, диарея и сильная слабость, а некоторых увозят в стационар, чтобы поставить капельницу, затем возвращают обратно.

У постояльцев — рвота, диарея и сильная слабость говорится в материале

Одна из россиянок рассказала, что семья не купалась в бассейне, постоянно обрабатывала руки и протирала столовые приборы спиртовыми салфетками, но все равно отравилась.

При этом отдыхающие заявили, что администрация отеля в курсе ситуации, но никаких мер не принимает.

В свою очередь представители отеля Armas Green Fugla заявили в комментарии РИА Новости, что не подтверждают эти сведения.

Эта информация не соответствует действительности, наших постояльцев никто не госпитализировал заявили собеседники агентства

Другой информации по поводу произошедшего пока нет.

В июле СМИ сообщали, что около трех десятков россиян отравились в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции.