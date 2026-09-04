Москва4 сенВести.Массовое отравление российских туристов произошло в пятизвездочном отеле в Турции, утверждает канал SHOT в МАХ.
По его данным, инцидент произошел в отеле Armas Green Fugla Beach в курортном городе Аланья. По информации канала, у туристов наблюдаются рвота, диарея и сильная слабость, а некоторых увозят в стационар, чтобы поставить капельницу, затем возвращают обратно.
У постояльцев — рвота, диарея и сильная слабостьговорится в материале
Одна из россиянок рассказала, что семья не купалась в бассейне, постоянно обрабатывала руки и протирала столовые приборы спиртовыми салфетками, но все равно отравилась.
При этом отдыхающие заявили, что администрация отеля в курсе ситуации, но никаких мер не принимает.
В свою очередь представители отеля Armas Green Fugla заявили в комментарии РИА Новости, что не подтверждают эти сведения.
Эта информация не соответствует действительности, наших постояльцев никто не госпитализировалзаявили собеседники агентства
Другой информации по поводу произошедшего пока нет.
В июле СМИ сообщали, что около трех десятков россиян отравились в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции.